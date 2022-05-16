سعودي يمشي 35 يوما على قدميه دعما للسياحة الداخلية

جدة ـ البلاد

تواصل وزارة السياحة جهودها بحرفية في تفعيل البرامج السياحية واستقطاب الشباب السعودي من الجنسين للعمل في قطاعات السياحة المختلفة؛ وذلك توافقا مع الرؤية 2030 ، فيما يهتم الشباب السعودي بالعمل في قطاع السياحة والترويج لها بصورة ديناميكية.

ومن الشباب الذين يعملون على الترويج للسياحة الداخلية الشاب نايف شكري، الذي انطلق في رحلة تستمر لمدة 35 يوماً سيراً على الأقدام، بهدف الترويج للسياحة في المملكة، حيث من المقرر أن يقطع 800 كم وصولاً إلى مدينة أبها عروس الجنوب، دعما للسياحة السعودية، وبهدف إبراز آثار وتراث وثقافة المنطقتين الغربية والجنوبية.

وقال شكري: إن رحلته التي بدأت من عروس البحر الأحمر جدة، تتخذ مسار طريق الحجاز، وهي السابعة في مشواره نحو تحطيم الأرقام القياسية، وتقام برعاية إحدى الشركات لافتاً إلى أنه قضى 3 آلاف كم في رحلاته الست السابقة، وتركزت أهدافه على المشاركة في رؤية المملكة الملهمة، ونشر ثقافة رياضة المشي، مع إبراز السياحة في المملكة، والتركيز بشكل أساسي على التراث والأثار والثقافة في كل منطقة يسير إليها.

واعتاد شكري تسجيل تفاصيل رحلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها على شبكة اليوتيوب العالمية، حيث بدأ رحلته الأولى مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ثم قطع الرحلة الثانية من جدة إلى مدينة المستقبل مشياً على الأقدام في 28 وجاءت رحلته الثالثة من مكة المكرمة إلى جدة بالتواكب مع اليوم الوطني 91، ثم انطلق من جدة إلى العلا مشياً على الأقدام لمدة 22 يوما لحضور موسمها الثقافي والفني، أما رحلته الخامسة فكانت الأسهل سيراً من كورنيش جدة الجنوبي وحتى الشمالي، وأخيراً رحلة العمرة من عروس البحر الأحمر مشياً على الأقدام إلى مكة المكرمة.

وأبدى شكري سعادته بخوض الرحلة الأطول في مسيرته من جدة إلى أبها التي انطلقت أمس، وقال في فيديو بثه عبر اليوتيوب، إنه يتخذ “الخطوة الجنوبية” عنوانا لرحلته التي تتجاوز 800 كم وتستمر لمدة 35 يوماً، حيث يقوم بالرحلة الحالية لاستكشاف أجمل المناظر السياحية والتراثية في مدينة أبها.