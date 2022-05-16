“سدايا” تنضم للفهرس السعودي الموحّد بمكتبة الملك فهد الوطنية

الرياض : البلاد

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مؤخرًا، انضمامهم لعضوية الفهرس السعودي الموحّد “فهارس”، حيث وقّع اتفاقية العضوية من الهيئة مدير عام مركز الدراسات ماجد بن علي الشهري ومن جانب المكتبة مدير مشروع الفهرس السعودي الموحّد عثمان محمد الأسمري بحضور مدير عام إدارة المقتنيات والنوادر بالمكتبة الأستاذ صالح العبودي.

وأكد العبودي أن انضمام الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي يُسهم في تغذية قاعدة الفهرس السعودي الموحّد ويفيد الباحثين كونه إضافة نوعية ومعرفية .

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجّه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات) وتطوير مشاريع معلوماتية ومعرفية ذات عوائد حقيقية، وتنسيق وتفعيل التعاون بين مختلف مؤسسات المعلومات داخل المملكة، والإسهام الفعّال في تأهيل مختلف المكتبات ومؤسسات المعلومات داخل المملكة، وتطوير مواردها البشرية من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل والإشراف، وإسهام المملكة الفعال في المشاريع الببليوجرافية الدولية وتنظيم المعلومات .