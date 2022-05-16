تعرف على فوائد الكنتالوب للأم الحامل في الشهر الـ9

تعتبر الفاكهة والخضراوات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للمرأة الحامل ، لأنها تمد الأم بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تشتد الحاجة إليها لنمو الطفل وتطوره، من بين الفواكه فإن عائلة البطيخ التي تنمو بشكل أساسي خلال فصل الصيف مليئة بمضادات الأكسدة ومضادات التخثر بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن العادية.
والكنتالوب هو أحد أنواع البطيخ، وهو طعام ممتاز للأمهات الحوامل، ويلعب دورًا مهمًا في صحة الطفل النامي.
القيمة الغذائية للكنتالوب هائلة، حيث أنه يوازن السوائل داخل الجسم ويتحكم في حرارة الجسم، تعرف على فوائد الكنتالوب في الشهور الأخيرة من الحمل.
تكوين أسنان صحية للطفل
يساعد محتوى الكالسيوم في الشمام في تكوين هياكل صحية للعظام والأسنان في الطفل، الكالسيوم عنصر حيوي لكل من الأم والطفل أثناء الحمل.
يحتوي على الفوسفور
الفوسفور ضروري لتقلصات العضلات النشطة أثناء المخاض، كما أنه يساعد في تخثر الدم ، ووظائف الكلى، وتوصيل الأعصاب، وإصلاح الأنسجة، ووظيفة القلب.
يحارب الإلتهابات الشائعة
يساعدك فيتامين سي على محاربة الالتهابات الطفيفة المزعجة مثل السعال والبرد والإنفلونزا أثناء الحمل ، هذا الفيتامين ضروري أيضًا للطفل المتنامي لتطوير جهاز مناعة صحي، شرب عصير الشمام يغذي فيتامين سي في الجسم.
أيضا الكاروتينات (بيتا كاروتين والليكوبين) الموجودة في الكنتالوب تقوي جهاز المناعة لكل من الأم والطفل من خلال محاربة مختلف الظروف التي تهدد الحياة مثل السرطان.
ضبط وزن الحوامل
يمكن أن تشكل زيادة الوزن أثناء الحمل خطرًا كبيرًا للإجهاض والولادة المبكرة وارتفاع ضغط الدم، السعرات الحرارية في الشمام لا تذكر ، لذا فهي بديل ممتاز للأطعمة الدهنية، وهو بديل خالٍ من الدهون والكوليسترول.