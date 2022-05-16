بنزيمة أفضل لاعب فرنسي في الخارج

فاز مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة (34 عامًا) بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارجِ بحسب ما نشرته رابطة اللاعبين الفرنسية لكرة القدم الأحد 15 مايو.

وحصد بنزيمة جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج للمرة الثالثة تواليًا في مسيرته، بعد عامي 2019 و2021، مع ملاحظة أنها ألغيت عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وتفوق بنزيمة على كل من ثيو هيرنانديز ومايك ماينان من ميلان الإيطالي، نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، وعثمان ديمبيلي جناح لاعب برشلونة الإسباني.

سجل بنزيمة 44 هدفًا في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2021-2022 مع ريال مدريد في كل المسابقات، كما قدم 15 تمريرة حاسمة إلى زملائه خلال 44 مباراة.