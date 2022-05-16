الأرصاد: طقس جدة يلامس الـ 50 درجة مئوية

جدة – عبدالهادي المالكي

كشف المركز الوطني للأرصاد أن محافظة جدة سجلت أمس أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بـ 48.3 درجة مئوية، في حين سجل مرصد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة.



المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني أكد لـ”البلاد” أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر بيانا سابقا بأن منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، سوف تشهد موجة طقس حار حتى اليوم الاثنين؛ حيث من المتوقع أن تسجل أعلى درجات للحرارة على مستوى المملكة. وقال: رغم أننا لازلنا في فصل الربيع إلا أن هذه تعتبر أولى موجات الحر. وبين أن فصل الصيف أرصادياً يدخل في أول يوليو، فمن الطبيعي أن تبدأ الحرارة في الارتفاع خلال هذه الأيام وصولا إلى ذروة الصيف. وعن موجة الغبار قال: إن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية وموجات غبار، وسوف يكون هناك تحديث في المركز باستمرار، وعلى مدار 24 ساعة لجميع الحالات الجوية، ومنها موجات الغبار.

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، قد أوضح، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن يوم أمس شهدت فيه بعض مناطق المملكة رياحا تراوحت من المتوسطة إلى القوية مثيرة للغبار على تبوك والشمالية والجوف، كما شهدت أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والشرقية”، رياحا نشطة مثيرة للغبار.