أخطاء تدمر هاتفك أبرزها تركه في الشاحن ليلًا

يحرص الكثير على إطالة عمر هواتفهم وتزويد كفاءة أدائه، وخصوصا البطارية، ويتسائل البعض عن العادات، التى تتسبب فى تدمير بطارية الهواتف.

ومن بين الأخطاء والعادات السلبية اليومية، التى تضر بعمر بطارية الهواتف، وفقا لموقع “ZDNet”:

-استخدام الكحول عند تنظيف الشاشة:

يتسرب الكحول بين طبقات الشاشة، لذا يؤدى إلى تدميرها ويحتاج إلى تركيب شاشة بديلة للجهاز، وينتج عنه أيضا تلف المادة اللاصقة، التي تثبت الشاشة في مكانها وتؤثر على مقاومة الماء.

-استخدام شاحن غير الأصلى:

يضعف الشاحن غير الأصلى البطارية بشكل سريع ويعجل تلفها.

-ترك الهاتف فى الشاحن طول الليل:

يتسبب فى رفع درجة حرارة البطارية ما قد يجعلها تنفجر، ثم تؤدى إلى موت الشخص نفسه.

-استخدام الشواحن السريعة على الهواتف العادية:

يوصل الشاحن السريع مقدارًا أعلى بكثير من القدر، الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.

-عدم تحديث الهاتف:

أحيانا تكون الهواتف القديمة غير آمنة لذا لا تحمى البيانات الشخصية والمالية من أحدث الفيروسات، لذا يجب المحافظة على تحديث الهاتف بشكل مستمر.