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ولي العهد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1443 هـ      15 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.
فيما عبر سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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