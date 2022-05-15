صحة و عافية

هذه أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان!

فرناس حفظيaccess_time14 / شوال / 1443 هـ      15 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة تم نشرها في مجلة فرونتيير في سويسرا ، إلى أن مزيجا من هذه العادات الثلاث ـ أثبت أنها تؤدي إلى خفض الإصابة بمرض السرطان 61% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة.

وأكد الباحثون أن التمرين الرياضي يحسن الاستجابة المناعية ويقلل الالتهاب وينشط الجهاز المناعي ويساعد على إنقاص الوزن ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ولفت معد الدراسة ، الدكتور هايكه بيشوف فيراري برفقة فريقه من جامعة زيورخ السويسرية “كان هدفنا اختبار لتدخلات المشتركة الواعدة للوقاية من السرطان والاستفادة من الفوائد المضافة الصغيرة المحتملة من العديد من استراتيجيات الصحة العامة “.

وأضاف : “تهدف علاجات السرطان الجديدة إلى منع مسارات متعددة لتطور السرطان من خلال الجمع بين عوامل عدة ، وتوفير طرق بسيطة لتقليل خطر الإصابة به”.

vernas hefzy

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