طريقة عمل كوكيز الشوفان بالشوكولاتة البيضاء والتوت البري

يتم تحضير تلك الوصفة من دقيق الشوفان مع التوت البري والشوكولاتة البيضاء والتوت البري المجفف وتتميز بأن لها ملمس خشن بطعم رائع

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب شوفان

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2/3 كوب زبدة مملحة طرية

2/3 كوب سكر بني فاتح

2 بيضة كبيرة

1 كوب توت بري مجفف

2/3 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت

بطني صواني خبز بورق زبدة ثم اتركيها جانبًا

في وعاء كبير قلبي الشوفان والدقيق وصودا الخبز والملح ثم اتركيهم جانبًا

باستخدام خلاط يدوي اخفقي الزبدة مع السكر البني حتى يصبح ناعم حوالي 5-7 دقائق.

أضيفي البيض مع الخلط جيدًا لمدة 1-2 دقيقة

على سرعة منخفضة ضعي المكونات حوالي 1/3 إلى 1/2 كوب في المرة الواحدة

توقفي عن الخلط بمجرد ظهور المكونات الجافة مدمجة بالكامل في العجين

يضاف التوت المجفف ورقائق الشوكولاتة البيضاء إلى العجين ثم يقلب برفق حتى يتجانس في العجين

باستخدام ملعقة آيس كريم إغرفي العجين وضعيه في الصينية متباعد

اخبزي البسكويت مدة 10-12 دقيقة أو حتى تبدأ الحواف السفلية والعلوية في التحول إلى اللون الذهبي

دعي الكوكيز يرتاح في صينية الخبز لمدة 5-10 دقائق

ثم انقليه إلى رف تبريد سلكي ليبرد تمامًا

يمكن تخزينه في برطمان مغلق لمدة تصل إلى 5 أيام