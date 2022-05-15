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طريقة عمل كوكيز الشوفان بالشوكولاتة البيضاء والتوت البري

نيفين عباسaccess_time14 / شوال / 1443 هـ      15 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يتم تحضير تلك الوصفة من دقيق الشوفان مع التوت البري والشوكولاتة البيضاء والتوت البري المجفف وتتميز بأن لها ملمس خشن بطعم رائع

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب شوفان
1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2/3 كوب زبدة مملحة طرية
2/3 كوب سكر بني فاتح
2 بيضة كبيرة
1 كوب توت بري مجفف
2/3 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت
بطني صواني خبز بورق زبدة ثم اتركيها جانبًا
في وعاء كبير قلبي الشوفان والدقيق وصودا الخبز والملح ثم اتركيهم جانبًا
باستخدام خلاط يدوي اخفقي الزبدة مع السكر البني حتى يصبح ناعم حوالي 5-7 دقائق.
أضيفي البيض مع الخلط جيدًا لمدة 1-2 دقيقة
على سرعة منخفضة ضعي المكونات حوالي 1/3 إلى 1/2 كوب في المرة الواحدة
توقفي عن الخلط بمجرد ظهور المكونات الجافة مدمجة بالكامل في العجين
يضاف التوت المجفف ورقائق الشوكولاتة البيضاء إلى العجين ثم يقلب برفق حتى يتجانس في العجين
باستخدام ملعقة آيس كريم إغرفي العجين وضعيه في الصينية متباعد
اخبزي البسكويت مدة 10-12 دقيقة أو حتى تبدأ الحواف السفلية والعلوية في التحول إلى اللون الذهبي
دعي الكوكيز يرتاح في صينية الخبز لمدة 5-10 دقائق
ثم انقليه إلى رف تبريد سلكي ليبرد تمامًا
يمكن تخزينه في برطمان مغلق لمدة تصل إلى 5 أيام

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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