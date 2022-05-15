الرياضة

شاهد: ميلان يهزم أتالانتا ونقطة واحدة تفصله عن اللقب!

محمد ابو الوفاaccess_time14 / شوال / 1443 هـ      15 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ميلان يفوز على أتالانتا

اقترب من ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022 بفوزه الأحد 15 مايو أمام أتالانتا 2-0 ضمن مباريات الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من المسابقة.

 

أقيمت المباراة في ملعب “جيوزيبي مياتزا” معقل ميلان بصافرة الحكم الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو، أمام أنظار نحو 70 ألف مشجع في المدرجات.

 

ورفع ميلان رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب العام لاول مرة منذ عام 2011، فيما يلاحقه إنتر ميلان الوصيف بواقع 78 نقطة، ولديه مباراتين.

 

يكفي ميلان تحصيل نقطة واحدة من الجولة الأخيرة أمام ساسولو الأسبوع المقبل، ليتم الإعلان عن تتويج ميلان رسميًا بمسابقة الدوري الإيطالي.

 

غاب لقب الكالتشيو عن خزائن ميلان منذ موسم 2010-2011، ويعود الآن ليقترب من لقبه الأول منذ قرابة عقد، إذ سيصبح الدوري رقم 19 في تاريخه.

 

سجل هدفي ميلان كل من الجناح البرتغالي رافايل لياو في الدقيقة 57 و الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 75 من مجهود فردي.

 

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