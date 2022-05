شاهد.. خسوف كلي يظهر القمر الدموي العملاق

تشهد الكرة الأرضية يوم الاثنين 16 مايو خسوفا كليا للقمر وسيكون مشاهدا بشكلي كلي في وسط وغرب أفريقيا، وسيحظى سكان المغرب والجزائر بأفضل مشاهدة للخسوف، الذي يمثل أول بدر عملاق في العام 2022.

وستكون مشاهدة هذا الخسوف جزئيا في عدد من الدول العربية الأخرى، خصوصا في المشرق العربي، بحسب خريطة الخسوف الصادرة عن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

ووفقا لوكالة ناسا فإن القمر سيتوهج باللون القرمزي خلال أول خسوف كلي للقمر لهذا العام، في تناقض صارخ مع لمعانه الأبيض اللبني المعتاد.

وخسوف القمر الكلي لهذا العام سيكون طويلا، إذ ستستغرق كافة مراحل الخسوف أكثر من 5 ساعات، ويبدأ في الواحدة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش، ويستمر حتى السابعة إلا عشر دقائق من صباح الاثنين.

ويحدث خسوف القمر عندما يسقط القمر والأرض والشمس في مستوى واحد، مع مرور القمر عبر ظل الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

May's full moon will pass into Earth's shadow, turning a coppery red for those in the viewing area. Here's everything you need to know about the May 15-16 lunar eclipse: https://t.co/MBIsFaM3cW pic.twitter.com/NsqJYkkrRE

— NASA Moon (@NASAMoon) May 11, 2022