الرياضة

شاهد: أهداف مانشستر سيتي ووست هام 2-2

محمد ابو الوفاaccess_time14 / شوال / 1443 هـ      15 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يتعادل مع وست هام

سقط حامل اللقب مانشستر سيتي في فخ التعادل بملعب وست هام يونايتد 2-2 الأحد 15 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وحافظ مانشستر سيتي على صدارته لجدول المسابقة بواقع 90 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، فيما يلاحقه ليفربول بـ86 نقطة ولديه مباراتين.

 

يحتاح مانشستر سيتي إلى الفوز في الجولة الأخيرة في ملعبه “الاتحاد” أمام أستون يوم 22 مايو الجاري، من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي.

 

سجل وست هام هدفين متتاليين عبر صانع ألعابه الإنجليزي غارود بوين في الدقيقتين 24 و45 وانتهى الشوط الأول على تلك الوضعية بالتقدم 2-0.

 

في الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي عبر جاك غريليش في الدقيقة 49 ولاعب وست هام فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69.

 

وأهدر مانشستر سيتي فرصة الفوز عندما ضيّع الجزائري رياض محرز ركلة جزاء انبرى لها قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق.

 

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