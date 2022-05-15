“جدري القرود” بعد إصابة حالتين في بريطانيا تعرف على (الأعراض-العلاج-الوقاية)

أصيب شخصان من أسرة واحدة بجدري القرود في بريطانيا، ويعالج أحدهما في المستشفى والثاني تم عزله في المنزل، وفقا لتصريحات الهيئة، التي بينت أيضا أنه تم إبلاغ الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا على اتصال بالشخصين المصابين بهذه الإصابة.
وقد أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية التابعة للسلطات الصحية اليوم السبت أنه لا توجد صلة بحالة معروفة مؤخرا من هذا المرض،ولم يتضح حتى الآن مكان انتقال الإصابة للمريضين، وكانت السلطات الصحية قد أبلغت بالفعل عن حالة إصابة بجدري القرود الأسبوع الماضي.
وجدري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة. ومع أن الجدري كان قد استُؤصِل في عام 1980 فإن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا..
وينتمي فيروس جدري القردة إلى جنس الفيروسة الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الجدري، وقد كُشِف لأوّل مرّة عن هذا الفيروس في عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاغن، الدانمرك، أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري فيما بين القردة.
طرق العدوى
تنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، و يمكن أن ينجم انتقال المرض على المستوى الثانوي أو من إنسان إلى آخر عن المخالطة الحميمة لإفرازات السبيل التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو عن ملامسة أشياء لُوِّثت مؤخراً بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات. وينتقل المرض في المقام الأول عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادةً فترات طويلة من التواصل وجهاً لوجه.
الأعراض
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صداع وآلام في الظهر
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آلام في العضلات والشعور بالخمول طوال الوقت
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الإصابة بالحمى
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بمجرد زوال الحمى، يمكن أن يتطور الطفح لجلدي على الوجه والأطراف.
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صداع مزمن
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الإصابة بتورمات في الغدد الليمفاوية
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الشعور بالتهاب الشعب الهوائية والرئتان
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الشعور بالحكة الشديدة في أماكن متفرقة من الجسم
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الإصابة بندبات في مناطق مختلفة من الجسم
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يمكن أن يؤثر على العين، بحدوث إصابة في القرنية مع مضاعفات شديدة تنتج عنها فقدان البصر والإصابة بالعمى.