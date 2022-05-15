تعزيز التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

الرياض- البلاد

ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، الجهود المبذولة من الوزارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة وتطوير البنية التحتية وتعزيزها؛ ما ينعكس على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية وتحسين مرتبتها عالمياً، بالإضافة لما أنجزته الوزارة في تعزيز سوق التجارة الإلكترونية لاسيما في قطاع الأغذية والتجزئة، والدور الذي تقوم به في دعم انتشار المخازن السحابية التي تسهل الأعمال، والتوجه لتطوير برامج لرفع الوعي لدى المستثمرين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وبحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبمشاركة مساعد وزير التجارة بدر بن عبد المحسن الهداب وعددٌ من مسؤولي الوزارة لاستعراض أعمال وإنجازات وزارة التجارة الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 1442/1443هـ.

كما بحثت اللجنة آليات متابعة الشكاوى التي تتقاطع فيها خدمات الوزارة مع جهات أخرى لحماية المستهلك، وذلك بعد أن فعّلت الوزارة الخط الموحد للشكاوى 1900 لجميع الخدمات الخاصة بوزارة التجارة.