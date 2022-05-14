الرياضة البلجيكية دي روي تُتوج ببطولة أرامكو السعودية للقولف في بانكوك

متابعة- خالد بن مرضاح

فازت النجمة البلجيكية مانون دي روي بلقب المنافسات الفردية في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، التي احتضنها ملعب النادي الريفي التايلاندي في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2022. نجحت دي روي في انتزاع اللقب الفردي بعد أن أنهت منافسات اليوم الأخير من البطولة بتسجيلها 6 ضربات تحت المعدل، حيث قدمت أداءً قوياً وحافظت على مستواها لتتمكن من التفوق على النجمة المحلية باتي تافاتاناكيت ونخبة لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات والقارة الآسيوية، وتحقق أول لقب لها خلال مسيرتها الاحترافية وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية والبالغة 500,000 دولار أمريكي. وكانت تافاتاناكيت، المُصنّفة رقم 13 عالمياً والتي سجّلت ظهورها الأول في سلسلة بطولات أرامكو للفرق، قد تصدّرت المنافسات الفردية بفارق ضربتين تحت المعدل بعد اليوم الأول.