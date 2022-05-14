الرياضة الأربعاء المقبل.. مضر يواجه الخليج في ختام نخبة اليد

الدمام- حمودالزهراني

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد المباراة الأخيرة في بطولة نخبة كبار اليد 2022م، بين فريقي مضر والخليج؛ إذ تقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مايو 2022م عند تمام الساعة 6:45 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. وكانت المباراة الختامية قد تأجلت ‏بناء على التوجيه الكريم، بتعليق المنافسات الرياضية حتى يوم الاثنين 16 مايو 2022 م، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله.

وحتى إقامة المباراة، يتصدر فريق النور سلّم ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، ويأتي الخليج والصفا في المركزين الثاني والثالث بـ 3 نقاط لكل منهم، ثم مضر في مؤخرة الترتيب بدون نقاط. يشار إلى أن فريقي مضر والصفا خرجا رسمياً من المنافسة على تحقيق اللقب، فيما يحتاج الخليج إلى الفوز في مباراته الأخيرة مع مضر ليتوج بطلاً للمسابقة، وفي حال فوز فريق مضر أو التعادل فسيتوج فريق النور كبطل للمسابقة.