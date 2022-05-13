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وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1443 هـ      13 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : البلاد

نعت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” رحمه الله ” مدة 40 يوماً بدءاً اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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