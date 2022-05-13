وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

أبوظبي : البلاد

نعت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” رحمه الله ” مدة 40 يوماً بدءاً اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.