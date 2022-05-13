وزير الصناعة يستعرض فرص الاستثمار التعديني

الرياض – البلاد

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين المشاركين في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي “إندابا”، واستعرض معهم الفرص الاستثمارية الواعدة وواقع قطاع التعدين في المملكة، مقدمًا نبذة عن نظام الاستثمار التعديني، وحجم الثروات المعدنية في المملكة، وأبرز تحديثات الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.

في السياق، افتتح نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر التعدين الأفريقي، لاستعراض الفرص الاستثمارية وإمكانيات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، التي تجعل منها وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين.

وشارك في الجلسة الحوارية ممثلون لعدد من الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح “استثمر في السعودية”، وقدم جميل الغامدي من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على نظرة عامة حول مستهدفات ومنجزات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فيما استعرضت هيا القحطاني من وزارة الاستثمار الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة، التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم.