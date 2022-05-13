واتساب يصلح انقطاع الخدمة

تمكن تطبيق “واتساب” من إصلاح أعطالا فنية أدت إلى انقطاع خدمته في مناطق عدة بالعالم، بينما أبلغ 40 ألف شخص في بريطانيا عن مشكلات في استخدامه.

وطبقا لموقع (Downdetector) المعني بمتابعة حالة المنصات الرقمية الشهيرة، أنه جرى تسجيل أكثر من 41 أف انقطاع في خدمة “واتساب” مساء الخميس.

وبعد أقل من ساعة، انخفض رقم الانقطاعات إلى 36 ألفا.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الجمعة، أن معظم الانقطاعات في خدمة “واتساب” ببريطانيا حدثت في لندن ومانشستر وبرمنغهام.

لكن المشكلة تعدت حدود بريطانيا، فقد جرى تسجيل انقطاعات في خدمة “واتساب” في دول عدة حول العالم، مثل الولايات المتحدة، حيث اعترف “واتساب” بوجود مشكلة وقال إنه يعمل من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها

وبدا أن “فيسبوك” هو الآخر واجه مشكلات تقنية لكن على نطاق أقل، فقد تحدث نحو 200 مستخدم فقط عن صعوبات في استخدام الموقع الأزرق في الوقت نفسه.