كلوب ينهي الجدل حول مشاركة فابينيو في نهائي الأبطال

حسم مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الجدل حيال مشاركة لاعبه البرازيلي المصاب فابينيو (25 عامًا) في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أواخر شهر مايو الجاري.



فابينيو كان قد تعرض إلى إصابة في أوتار الركبة خلال لقاء ليفربول وأستون فيلا الثلاثاء الماضي 10 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتحدث كلوب اليوم الجمعة 13 مايو في المؤتمر الصحفي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي المزمع إقامته غدًا السبت في ملعب “ويمبلي” في لندن.



وقال المدرب الألماني المضخرم حيال مشاركة فابينيو في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد: “بالطبع، سيكون فابينيو متاح للمباراة بكل تأكيد”.

تحدثت تقارير إعلامية في الأيام الماضية عن انتهاء موسم فابينيو وعدم لحاقه بأي من مباريات ليفربول المتبقية، لكن المدرب كلوب أنهى الجدل الدائر.

يعتمد كلوب على فابينيو بشكل أساسي هذا الموسم بمركز لاعب الوسط الدفاعي، وأشركه في 47 مباراة بجميع البطولات، وقد سجّل 8 أهداف.



يصطدم ليفربول بريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس.

