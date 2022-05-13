إحباط تهريب 29 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “أجبان”

الرياض : البلاد

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 29,000 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في مركبة خاصة قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة من نوع “خصوصي”، عُثر على 29,000 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة بطريقة فنية في قفازات بلاستيكية ووضعها داخل عُلب زجاجية تحتوي على أجبان، ومن ثم وضعها ضمن الأمتعة التي يحملها المُهرب في المركبة.

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.