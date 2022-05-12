هل يشارك فابينيو أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال؟

يعاني متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، فابينيو (25 عامًا) من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها الثلاثاء الماضي 10 مايو ضد أستون فيلا في البريميرليغ.

خرج فابينيو في الشوط الأول متأثرًا بإصابته ونزل بدلًا منه زميله جوردان هندرسون، فيما حصد ليفربول النقاط الـ3 وفاز بنتيجة 2-1 ليصل إلى النقطة رقم 86.

يومية “آس” الإسبانية قالت في تقرير لها اليوم الخميس 12 مايو، إن فابينيو سيغيب عن ليفربول في المباريات الـ3 المتبقية للنادي في الموسم المحلي.

يلعب ليفربول أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون في الجولة قبل الأخيرة والأخيرة من البريميرليغ، فيما يلعب ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يغيب فابينيو عن المباريات الـ3 بحسب ما نشرته “آس” ولا فرصة لديه للحاق بهم، إذ تقام المباريات على التوالي أيام 14 و17 و22 من شهر مايو الحالي.

بالنسبة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه ليفربول يوم 28 مايو الجاري أمام ريال مدريد الإسباني، فإن فابينيو سيكون خارج المواجهة بنسبة كبيرة.

ويحتاج اللاعب البرازيلي إلى أسبوعين على أقل تقدير من أجل التعافي تمامًا طبقًا لوسائل إعلام مقرّبة ليفربول، ما يضعه خارج حسابات نهائي الأبطال.

يعتمد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على فابينيو بشكل أساسي هذا الموسم وأشركه في 47 مباراة بجميع البطولات، وقد سجّل 8 أهداف.