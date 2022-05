لماذا يريد مانشستر يونايتد التعاقد مع دي يونغ؟

قالت وسائل إعلام الخميس 12 مايو إن نادي برشلونة الإسباني وافق على بيع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ (25 عامًا) إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

طبقًا ليومية “تلغراف” البريطانية، فإن برشلونة مستعد لقبول عرض مالي من مانشستر يونايتد يصل إلى 60 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات دي يونغ.

ويريد برشلونة الحصول على أكبر عائد ممكن من بيع لاعبيه، لرفع مستوى الأرباح والتمكّن من التعاقد مع الصفقات التي يطلبها المدرب تشافي هيرنانديز.

انتقل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة صيف عام 2019 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو، وبشرط جزائي يبلغ قرابة 400 مليون يورو.

🚨 There is a 95% probability that Frenkie De Jong joins Manchester United. [ @gerardromero ] pic.twitter.com/lSDU5uYjAQ

بدوره، يريد مدرب مانشستر يونايتد الجديد، إيريك تين هاغ، لم الشمل مع دي يونغ، إذ سبق وأشرف تين هاغ على تدريب اللاعب في فريق أياكس 4 مواسم.

كما أن مانشستر يونايتد يمتلك اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك الذي عمل سابقًا مع دي يونغ في فريق أياكس، ومع المدرب تين هاغ على حد سواء.

حقق المدرب تين هاغ نجاحات هائلة مع أياكس أمستردام، وبالتحديد مع دي يونغ وفان دي بيك، ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

والآن يريد تين هاغ لم الشمل مع دي يونغ ودي بيك في فريق واحد، وهو مانشستر يونايتد، بالنظر إلى مدى ملائمة كلا اللاعبين لأسلوبه التكتيكي.

ويبدو أن تين هاغ وضع عينه على لاعب ثالث آخر من فريق أياكس الذي درّبه في السابق، وهو المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس.

في التغريدة التالية، يظهر دي يونغ ودي بيك يحتفلان بلقب الدوري الهولندي عام 2019 مع فريق أياكس أمستردام.

🚨 Manchester United have had talks with Barcelona and Frenkie de Jong’s agent but an agreement is far from certain at this stage.

Man City have distanced themselves from a move for the Dutchman.

(Source: @TelegraphDucker) pic.twitter.com/jLvvCxLoIC

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 12, 2022