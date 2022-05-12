عروض السيرك اليومية تجتذب رواد موسم جدة

جدة ـ خالد بن مرضاح

يتنافس 39 عارضا من جنسيات مختلفة، يمثلون 13 دولة في العالم بمنطقة “سيرك دو سوليه” في موسم جدة؛ حيث يقدمون حزمة من العروض الشيقة اليومية التي تجتذب عددا كبيرا من الحضور وسط أضواء بانورامية مشعة، فيما تتراوح أعمار العارضين بين 17 و62 سنة وهم يستخدمون يومياً 28 زيّاً مختلفاً من أزياء وتصاميم دو سوليه الخاصة والأكثر شهرة، منها 19 زيّاً أصلياً من سيرك دو سوليه، و9 أزياء حديثة، إضافة إلى العديد من الأزياء الكلاسيكية المميزة التي تظهر في شكلها الأصلي، كما يستخدم الفنانون أكثر من 80 زوجاً من الأحذية خلال عروضهم المنوعة التي تتمثل في عروض بهلوانية وعروض النار وبالونات الهيليوم العملاقة والعاصفة الثلجية والعروض الأخرى التي تمزج بين الإبداع والفكر.



ويظهر الفنانون العارضون في السيرك للجمهور بمكياج خاص مصمم لكل عرض ليخدم قصة العرض، وذلك بالاستعانة بنخبة من مشاهير المكياج العالميين، ويُراعى في ذلك الشخصيات الجديدة وطبيعة العروض البهلوانية، والموازنة بين العروض الكلاسيكية والوجوه الجديدة الملهمة.

وتقدم عروض سيرك دو سوليه شركة كندية رائدة عالمياً في صناعة الترفيه، قدمت 50 عرضاً تم إنشاؤها وابتكارها على مدى 4 عقود، وقد عَبَرت الفرق العارضة 6 قارات لتقديم عروضها، التي شاهدها أكثر من 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة مختلفة في العالم.