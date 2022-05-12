شاهد: أهداف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون 5-1

أمطر مانشستر سيتي شباك مضيفه وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل واحد أمسية الأربعاء 11 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز مانشستر سيتي صدراته للائحة المسابقة بواقع 89 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة، فيما يطارده الوصيف ليفربول الذي جمع 86 نقطة.

أقيمت المباراة بين وولفرهامبتون وضيفه مانشستر سيتي في ملعب “مولينو” وسط حضور جماهيري بلغ 35 ألف مشجع، وبصافرة مارك أتكنسون.

الدولي البلجيكي كيفين دي بروين (30 عامًا) دوّن نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله أربعة أهداف لصالح مانشستر سيتي في الدقائق 7 و16 و24 و60.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يسجل خلالها دي بروين سوبر هاتريك بقميص مانشستر سيتي منذ الانضمام إليه صيف عام 2015.

كما أنها المرة الأولى التي يسجل خلالها لاعب أيمن 3 أهداف في مباراة واحدة بقدمه اليسرى العكسية، وقد فعلها دي بروين في أول 3 أهداف.

وأضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الخامس لمانشستر سيتي قبل النهاية بـ4 دقائق، بينما سجل البلجيكي لينادر دوندنكير هدف وولفرهامبتون الوحيد.