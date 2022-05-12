“رافد” تحصد جائزة دبي للنقل المستدام

دبي ـ واس

حصدت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثانية عشرة، التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.

وحققت الشركة المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وُسع نطاق الجائزة في الدورة الحالية لتستهدف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة.

وجرى تكريم “رافد” نظير مساهمتها الكبيرة بتقديم مبادرات نوعية أسهمت في رفع مستويات الأمن والسلامة للمستفيدين من الخدمة، عبر تطوير وتحسين العمليات الداخلية المرتبطة بالأمن والسلامة، والتدريب النظري والعملي للسائقين، بالإضافة إلى تطوير منصة أنظمة النقل التعليمي، والحملات التوعوية بجوانب ومعايير الأمن والسلامة، ومنها رحلة السلامة التي شملت معظم مناطق المملكة، إضافة إلى المحتوى التوعوي الذي يتم نشره عبر مختلف الوسائل الاتصالية. واستحقت “رافد” الجائزة لتحقيقها معايير التقييم للفئات الخمس الرئيسة.