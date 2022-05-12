جنغل جدة.. حيوانات معمرة وأدغال أفريقية

جدة – خالد بن مرضاح

تتواصل حاليا بوتيرة ممنهجة برامج موسم جدة 2202 في 9 مناطق، تتمثل في منطقة آرت بروميناد التي تقع في الواجهة البحرية، وتلبي رغبات الرواد من الأعمار كافة، وتتنوع عروضها بين الألعاب النارية والعروض الحية وفعاليات الليزر، إضافة إلى برج الاستشكشاف، إلى جانب العديد من المطاعم التي تقدم خيارات متنوعة للزوار- ليس هذا فحسب- بل إن منطقة” جدة بير” تعتبر أكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر.



أما عشاق الحياة البرية والسفاري والغابات فسوف يجدون متعتهم في ” جدة جنغل” التي تعتبر أكبر غابة حيوانات في المملكة، وتحتوي على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات؛ بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ 150 عاما، كما تستهوي تجربة السفاري الباحثين عن الترفيه والمغامرة، فيما تشهد القرية هذه الأيام حزمة من الفعاليات.

وقد سميت هذه القرية بأرض الأدغال؛ لأنها تتميز بالطابع الأفريقي، ومحاكاتها للأدغال الطبيعية، حيث تم تصميمها بألوان الأدغال الاستوائية، المستوحاة من البيئة الأفريقية.

ولا ننسى نادي جدة لليخوت، الذي يعتبر إطلالة بانورامية على البحر المفتوح، وهي تعج بالنشاط يوميا، وبها العديد من الفعاليات، والعروض المتنوعة. وبالنسبة لعشاق التاريخ وتفاصيل الحياة في الماضي، فسوف يجدون ضالتهم في منطقة جدة التاريخية، وهي تتضمن عددا من المناطق؛ منها مسرح وعروض مرئية، وفعاليات تاريخية. أما هواة الحفلات الغنائية فسوف يستمتعون بالترفيه والطرب في منطقة “سوبر دوم” التي تستقطب أفراد المجتمع، وزوار جدة خلال الموسم.