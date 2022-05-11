32 فريقاً يتنافسون على نخبة المملكة لدوري المدارس في جدة

الرياض – هاني البشر

بحضور الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والإتصال رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الأستاذ على الشعيلان وممثلي الفرق المدرسية ، أجريت مساء اليوم قرعة بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

حيث تم توزيع الفرق المدرسية الـ 16 للمرحلة المتوسطة (فئة 15 سنة) على أربع مجموعات، وكذلك توزيع الفرق المدرسية اللـ 16 للمرحلة الثانوية (فئة 18 سنة) ، على أربع مجموعات.

وجاءت في المجموعة الأولى بطل محافظة جدة وبطل محافظة الأحساء وبطل منطقة نجران وبطل منطقة الباحة.

فيما جاء في المجموعة الثانية بطل منطقة الرياض وبطل منطقة حائل وبطل منطقة الجوف وبطل منطقة جازان.

اما المجموعة الثالثة فضمت كلاً من بطل منطقة القصيم وبطل منطقة تبوك وبطل منطقة مكة المكرمة وبطل منطقة الحدود الشمالية.

في حين جاء في المجموعة الرابعة بطل منطقة المدينة المنورة وبطل منطقة عسير وبطل محافظة الطائف وبطل المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الأستاذ على الشعيلان، “نجاح مرحلة مباريات دور المجموعات التي أقيمت في 47 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، وفق تنظيم اداري وفني عالي”.

وبيّن الشعيلان أن “بطولة نخبة المملكة تأهل إليها الفرق المدرسية أبطال المناطق لفئتي المرحلتين المتوسطة والثانوية التي ستقام منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة أواخر الشهر الحالي”.

وقدم الشعيلان شكره للدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والإتصال رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس، على ما تقدمه اللجنة الإشرافية من دعم واهتمام دائم في مشروع دوري المدارس، وشكر كذلك ممثلي الفرق المدرسية الذين حضروا القرعة، متمنياً “التوفيق لجميع الفرق المتأهلة في منافسات بطولة نخبة المملكة التي ستقام وفق أعلى مواصفات التنظيم الإداري والفني.”.