فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا 2-1

واصل ليفربول مطاردته لمانشستر سيتي في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، وهزم نظيره أستون فيلا 2-1 الثلاثاء 10 مايو ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33.

وفي ملعب “فيلا بارك” معقل أستون فيلا، وصل ليفربول إلى النقطة رقم 86 في الصدارة مناصفة مع مانشستر سيتي الذي يلعب اليوم ضد وولفرهامبتون.

حضر المباراة بين أستون فيلا وليفربول في مدرجات ملعب “فيلا بارك” قرابة 40 ألف مشجع وأدراها تحكيميًا الحكم الدولي الإنجليزي جوناثان موس.

أستون فيلا كان الباديء بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر دوغلاس لويس، ورد عليه الكاميروني جويل ماتيب بهدف التعادل بعدها بـ3 دقائق.

بعد الاستراحة حسم السنغالي ساديو ماني المباراة لليفربول عندما دون على هدف الفوز في الدقيقة 65، ليصل إلى هدفه رقم 15 هذا الموسم.

وبات ليفربول أكثر فريق في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، يقلب تأخره إلى فوز بواقع 14 مرة أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

واحتدم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي -حامل اللقب- للظفر بالدوري الإنجليزي، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.