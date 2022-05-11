الرياضة

شاهد: أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 3-1

محمد ابو الوفاaccess_time10 / شوال / 1443 هـ      11 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف برشلونة وسيلتا فيغو

عزز برشلونة مركزه الثاني في لائحة الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga” بفوزه أمام سيلتا فيغو 3-1 سهرة الثلاثاء 10 مايو في إطار الأسبوع الـ36 من المسابقة.

 

وأمام 56 ألف مشجع في مدرجات ملعب “كامب نو” تمكن برشلونة من الوصول إلى النقطة 72 في الوصافة خلف البطل الذي حسم المسابقة، ريال مدريد (81 نقطة).

 

سجل أهداف برشلونة كل من الهولندي ممفيس ديباي بالدقيقة 30، والغابوني بيير أوباميانغ بالدقيقتين 41 و48، وسجل هدف سيلتا فيغو إياغو أسباس بالدقيقة 50.

 

وحقق برشلونة ضد سيلتا فيغو فوزه الثالث تواليًا في الدوري الإسباني، بعد أن انتصر أمام ريال بيتيس 2-1 في الجولة 35، وأمام ريال مايوركا 2-1 أيضًا في الجولة 34.

 

أهداف برشلونة وسيلتا فيغو 3-1

 

m.abo.elwafa

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