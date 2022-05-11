شاهد: أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 3-1

عزز برشلونة مركزه الثاني في لائحة الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga” بفوزه أمام سيلتا فيغو 3-1 سهرة الثلاثاء 10 مايو في إطار الأسبوع الـ36 من المسابقة.

وأمام 56 ألف مشجع في مدرجات ملعب “كامب نو” تمكن برشلونة من الوصول إلى النقطة 72 في الوصافة خلف البطل الذي حسم المسابقة، ريال مدريد (81 نقطة).

سجل أهداف برشلونة كل من الهولندي ممفيس ديباي بالدقيقة 30، والغابوني بيير أوباميانغ بالدقيقتين 41 و48، وسجل هدف سيلتا فيغو إياغو أسباس بالدقيقة 50.

وحقق برشلونة ضد سيلتا فيغو فوزه الثالث تواليًا في الدوري الإسباني، بعد أن انتصر أمام ريال بيتيس 2-1 في الجولة 35، وأمام ريال مايوركا 2-1 أيضًا في الجولة 34.

أهداف برشلونة وسيلتا فيغو 3-1