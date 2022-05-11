سعوديون يبهرون زوار جناح المملكة في معرض آيسف

جورجيا ـ واس

تواصل ‫مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” جهودها في دعم الطلاب المبدعين والموهوبين في المعارض العالمية؛ لإثراء تجاربهم وعرض أفكارهم وابتكاراتهم. وأمس دشن أمين عام ‫مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، جناح موهبة على هامش معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” 2022 الذي يقام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية ويستمر حتى 13 مايو الجاري، وتشارك فيه المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم.

وسيستقبل جناح موهبة على مدار يومين، زوار المعرض والمشاركين من مختلف الدول، حيث سجل أكثر من 300 زائر في أول ساعة من الافتتاح.

وقام الدكتور المتحمي بزيارة للطلاب والطالبات المشاركين، شجعهم خلالها على الحفاظ على الزخم والتقدم الذي حققته المملكة على مدار مشاركاتها في معرض آيسف، متمنياً لهم النجاح والتفوق واعتلاء منصات التتويج والإسهام بمواهبهم وأفكارهم وإبداعاتهم في النهضة الاستثنائية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الميمون، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله. وأكد أن الوطن يفتخر بهم، ولابد أن تأخذ المملكة موقعها اللائق بين دول العالم، مشدداً على أن مؤسسة موهبة تستمد من حديث سمو ولي العهد – حفظه الله – عن أن همة السعوديين التي شبهها سموه بجبل طويق، مناراً تنطلق منها للعمل في كل مبادراتها. وقال: إن كل فرد في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، يمثل المملكة، ويمثل نفسه من خلال مشروعه، ‏بل ويمثل العالم، بوصف آيسف منصة دولية تنافس فيها كل دول العالم، وأن كلاً منهم أصبح سفيراً للعالم بهذا المشروع الذي شارك به في آيسف.

وأكد أنه حرص على المشاركة والحضور إلى آيسف، لأن المملكة حققت إنجازات هذا العام، منها أنها صاحبة المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين من حيث عدد الطلاب المشاركين في هذه الدورة من آيسف، مشيراً إلى أنه أمر يمنح الطلاب السعوديين فرصة للحصول على الجوائز، ‏سواء كانت جوائز كبرى أو جوائز خاصة. مما يذكر أن أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في آيسف 2022، قاموا بتركيب لوحات المشروعات في المعرض، ورسموا لوحة مميزة عن المملكة، وشاركوا عقب ذلك في ورش عمل متنوعة استعداداً لجولات التحكيم للمنافسة على جوائز المسابقة، إلى جانب بدء تدريب الطالبة السعودية الحاصلة على جائزة برودكم ماستر، إضافة إلى حضور الطلاب حفل تبادل البروشات مع بقية طلاب العالم المشاركين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، بما يعكس الروح التنافسية الجميلة للطلبة السعوديين.