خليجيون يستعرضون إبداعاتهم في “سوق الحب”

الدمام- حمودالزهراني

جذب مهرجان “أيام سوق الحب 2″ الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، العديد من أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية من مواطني دول الخليج للمشاركة في فعالياته المتنوعة، مستعرضين أمام الزوار إبداعاتهم وصناعاتهم التراثية التي تمثل حقبة من الزمن القديم المواكب لانطلاقة هذا السوق الشعبي التاريخي في الدمام.

في الوقت الذي شهد المهرجان زيارة أكثر من 17 ألف زائر منذ انطلاقته بمرحلته الثانية تحت شعار ” قديمك نديمك لو الجديد أغناك” فقد توافد الزوار من مختلف المدن والمحافظات للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تضمنها المهرجان من عروض تراثية وفلكلور شعبي ومهن حرفية قديمة، إضافة للمسرح التفاعلي الذي قدمت خلاله العديد من الفقرات الترفيهية والتوعوية، وكذلك التثقيفية للتعريف بحضارة وتاريخ الدمام والأسواق الشعبية؛ ومنها سوق الحب.



من جهته، أشاد وكيل الأمين للمشاريع والتعمير في أمانة المنطقة الشرقية المهندس مازن بن عادل بخرجي، بما حققه مهرجان أيام سوق الحب من تفاعل مميز منذ انطلاقته بمرحلته الأولى في شهر رمضان المبارك امتدادا للمرحلة الثانية الحالية بعد عيد الفطر المبارك لدعم هذا السوق التراثي وتعزيز مكانة مثل هذه المناطق التاريخية بالمنطقة الشرقية، مؤكدا على المكتسبات السياحية لهذا الموقع، والاقتصادية لأصحاب المحال التجارية التي شهدت نموا ملحوظا نتيجة الإقبال الكبير من الزوار للمهرجان والتعرف على ما يتضمنه سوق الحب.

وأشار المهندس مازن بخرجي إلى استمرار فعاليات المهرجان لمدة 15 يوما حتى نهاية الأسبوع المقبل، متضمنة 13 برنامجا منوعا والعديد من الفعاليات التي تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية المرتبطة بتراث المملكة العربية السعودية .

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حولت شارع 13 بـ “سوق الحَب” إلى ممر للمشاة للتقليل من حركة المركبات داخل السوق؛ والتشجيع على التميز والتفاعل المجتمعي في مختلف الأنشطة.