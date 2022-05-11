الرياضة الهوكي السعودي ينشر اللعبة

الرياض – هاني البشر

تحتضن الصالة الرياضية (القبة الهوائية) في جامعة الملك سعود بالرياض مساء الأحد المقبل ورشة عمل تعريفية للعبة الهوكي، ضمن شراكة اتحاد الهوكي التعاونية مع الشؤون الرياضية بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة. حيث سيتم من خلال الورشة تعريف مجموعة من الطلاب باللعبة وتاريخها وأنظمتها، من جوانب نظرية وعملية بواسطة مدربين متخصصين في المجال، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية اتحاد الهوكي التي يسعى من خلالها لنشر ثقافة اللعبة والتعريف بها على مستوى المملكة. من جانبه، أكد المهندس محمد المنديل رئيس اتحاد الهوكي أنهم يسعون جاهدين لنشر اللعبة بشكل سريع من خلال العمل على هذا الجانب بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، وشدد على أن سقف الطموحات لديهم عال للوصول للأهداف المنشودة التي تتناسب مع تشهده المملكة من تطورات ملحوظة على المستوى الرياضي، تتوافق مع جودة الحياة.