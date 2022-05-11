الرياضة

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time10 / شوال / 1443 هـ      11 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

كشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي اليوم الأربعاء 11 مايو.

 

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021-2022 هو الفرنسي كليمنت توربان الدولي منذ عام 2010، والذي سيدير أول نهائي لدوري الأبطال في مسيرته.

 

ويعاون توربان البالغ من العمر 39 عامًا في الطاقم التحكيمي كل من مواطنيه نيكولا دانوس وسيريل جرينجور، فيما يتولى إدارة “VAR” جيروم بريسار من فرنسا أيضًا.

 

يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة باريس الفرنسية يوم السبت 28 مايو الجاري في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وعموم الممكلة العربية السعودية.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *