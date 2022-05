الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

كشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي اليوم الأربعاء 11 مايو.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021-2022 هو الفرنسي كليمنت توربان الدولي منذ عام 2010، والذي سيدير أول نهائي لدوري الأبطال في مسيرته.

ويعاون توربان البالغ من العمر 39 عامًا في الطاقم التحكيمي كل من مواطنيه نيكولا دانوس وسيريل جرينجور، فيما يتولى إدارة “VAR” جيروم بريسار من فرنسا أيضًا.

يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة باريس الفرنسية يوم السبت 28 مايو الجاري في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وعموم الممكلة العربية السعودية.

🚨 Clément Turpin will be the referee of the #UCL final

✅ Four precedents refereeing Real Madrid matches, all won by Los Blancos

🇪🇸 Was also the referee in the #UEL final between Villarreal and Manchester United#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/6VyMp7hji0

— La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) May 11, 2022