الرياضة 4 فرق تتنافس على لقب نخبة اليد

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات النسخة العشرين من بطولة النخبة لكرة اليد 2022م تحت مسمى “نخبة كبار اليد”، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2021- 2022م وهي: «مضر – الخليج – النور – الصفا»، وتستمر البطولة حتى يوم الجمعة القادم، وتقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين، حيث سيلتقي في الأولى الخليج مع منافسه النور، عند الساعة 5:00 مساءً، ويلعب في اللقاء الأخر الذي يقام في تمام الساعة 7:30 فريق مضر مع نظيره الصفا.

حامل اللقب «النور» يتربع على السجل الذهبي

ويعد حامل لقب النسخة الماضية نادي النور هو الأكثر تحقيقاً للبطولة بـ 8 ألقاب، ويليه النادي الأهلي ونادي مضر بـ 5 ألقاب لكل منهما، ثم نادي الوحدة بلقب واحد، فيما لم ينل أي من ناديي الخليج والصفا المشاركين في هذه النسخة لقب البطولة منذ انطلاقتها.

10 لاعبين جدد يدعمون الفرق

تعاقدت الأندية المشاركة البطولة لهذا الموسم مع 10 لاعبين جدد لتدعيم صفوفها في منافسات البطولة التي تلعب على مدى 3 أيام متتالية، حيث تعاقد مضر مع الدولي البحريني علي عيد، ولاعبه السابق حسن الخضراوي، فيما استقطب الخليج الدولي القطري أمين زكار، ولاعب المواليد حسام نبيل، والحارس الدولي عمرو عبدالسلام، ووقع النور مع المحترف البرتغالي جورج دى سيلفا، واللاعب الدولي صادق المحسن، ودعّم الصفا صفوفه بالدولي التونسي خالد حاج يوسف، والدوليين نواف المطيري ومرهون الماء.