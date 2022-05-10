الأولى

ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس تركيا

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1443 هـ      10 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وقد اطمأن فخامة الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية تركيا على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما أعرب فخامة الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *