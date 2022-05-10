هذه العلامات الخمسة تشير إلى عدوى مميتة.. يجب الذهاب للمستشفى فورا

هناك عدد من العلامات يترقبها الإنسان في جسده ترقبا لأي عارض غير صحي قد يهدد الجسم.

وكشف طبيب عن علامات خمس لعدوى قاتلة ما يعني أنك بحاجة إلى الحصول على المساعدة على الفور.

وشرح الدكتور موهان سيكرام، الذي يصدر نصائح صحية عبر حسابه على “تيك توك”، الأمر.

وقال إن هناك أعراض، يشير ظهورها إلى الإصابة بحالة مهددة للحياة وتتطلب عناية فورية تعرف باسم “الإنتان”.

وأوضح أنه إذا كان لدى أي شخص بالغ أو طفل علامات الإنتان هذه، فإنه يحتاج إلى استدعاء الطوارئ.

أو الذهاب إلى المستشفى بأقصى سرعة ممكنة.

ويحدث الإنتان عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه عدوى جرثومية أو فيروسية أو فطرية.

ويبدأ في إتلاف أنسجة الجسم وأعضائه.

وللإنتان، المعروف أيضا باسم خمج الدم أو تعفن الدم، مجموعة واسعة من الأعراض.

والتي غالبا ما تحاكي حالات صحية أخرى، ما يجعل الاكتشاف المبكر للحالة أمرا صعبا.

لكن الدكتور سيكرام يكشف: “العلامات الحمراء للإنتان: 1- التصرف بارتباك، أو كلام مشوش أو غير منطقي.

2- جلد أزرق أو شاحب أو بقع في الشفاه أو اللسان. 3- صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس أو التنفس بسرعة كبيرة.

4- حمى أو ارتعاش، أو الشعور بالبرد الشديد. 5- جلد رطب أو متعرق”.

ويشار إلى أنه رغم أن الحالة تحدث دائما بسبب العدوى، ولكنها ليست معدية ولا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

وغالبا ما يكون الجاني هو العدوى التي نتعرف عليها جميعا – الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية (UTIs).

والتهابات الجلد، بما في ذلك التهاب النسيج الخلوي والتهابات المعدة، مثل التهاب الزائدة الدودية.

وعادة، عندما يُصاب الشخص بجرح طفيف، تصبح المنطقة المحيطة بالجرح حمراء ومتورمة ودافئة عند لمسها.

وهذا دليل على أن نظام المناعة في الجسم بدأ في العمل.

حيث أطلق خلايا الدم البيضاء إلى موقع الإصابة لقتل البكتيريا المسببة للعدوى.

وعندما يحدث تعفن الدم، ينتقل هذا النظام إلى زيادة السرعة.