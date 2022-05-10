هذه الأمور لو فعلتها ستؤدي إلى حظر حسابك على واتساب نهائيا.. احترس من هذه الرسالة

تطبيق واتساب يحظى بانتشار واسع بين الملايين حول العالم ولكن هناك تحذيرات عاجلة حتى لا يتعطل حسابك.

وحذر واتساب مستخدميه حول العالم من 3 أشياء إذا فعلوها ستؤدي إلى حظرهم نهائيًا من استخدامه.

وكذلك فقدان حساباتهم للأبد وربما إلقاء القبض عليهم.

إذ تعد تلك الأشياء من القواعد الصارمة للتطبيق الأمريكي التابع لشركة «ميتا»- «فيسبوك» سابقًا.

وإذا خالف أي شخص هذه القواعد سيعرضه للحظر.

وأوضح «WhatsApp» أن هناك مشكلة تواجه الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم.

وهي أن معظمهم لا يدركون ما يجب وما لا يجب عليهم فعله بالضبط عند إرسال المحادثات المختلفة إلى الأصدقاء.

أو شركاء العمل، وبالتالي ربما يرسلون فيروس أو رسائل احتيالية دون قصد منهم.

وقد يعرضهم ذلك للحظر، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وفي بعض الأحيان ربما تكون الأشياء التي يعتبرها الشخص عادية ولا ضرر من إرسالها، تعتبر مخالفة لقواعد «واتساب».

وسيعرف المستخدم أنه تم حظره، عندما تظهر له رسالة من التطبيق تقول:

«رقم هاتفك محظور من استخدام WhatsApp.. اتصل بالدعم للحصول على المساعدة».

لذا هناك 3 أشياء عليك عدم فعلها أبدًا، وهي كما يلي:

التسبب في ألم الآخرين

إذا كنت تتسبب في الألم للكثير من الأشخاص وترسل إليهم الرسائل التي تضايقهم وتلعب على مشاعرهم.

ربما يؤدي ذلك إلى حظرك، وإذا تماديت في الأمر سيدفع ذلك المستخدمين الآخرين إلى الإبلاغ عنك.

استخدام إصدارات غير رسمية من «واتساب»

هناك عدد من استخدام إصدارات غير رسمية من تطبيقات «واتساب» المقلدة التي تستخدم اسم التطبيق.

وتؤدي نفس الغرض بإرسال الرسائل إلى الآخرين، مثل «GB WhatsApp» و «WhatsApp Plus».

وكلها إصدارات غير رسمية، واستخدام أيًا منها يعرضك للحظر فورًا.

الرسائل الخادعة

كلنا نحب الضحك ولكن هناك حدود، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات هو أمر غير مقبول.

وربما يصل بك الأمر إلى القبض عليك وليس حظرك فقط، ولذلك ابتعد عن المخاطرة.