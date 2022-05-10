الرياضة نائب أمير الشرقية يهنئ الخليج بحصوله على كأس كرة اليد

الدمام- حمود الزهراني

هنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مجلس إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري، بمناسبة حصولهم على بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه. ونوّه سموه بالدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تتويج نادي الخليج باللقب يُعد إضافة لإنجازات الرياضة في المنطقة الشرقية. وأضاف، أن الإنجاز جاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهيره، والارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضيي المنطقة.