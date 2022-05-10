ما سر زيارة مبابي إلى مدريد؟

أثار كيليان مبابي ضجة هائلة بزيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد أمس الاثنين 9 مايو، عندما شوهد برفقة زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.

ونشرت إذاعة “Cope” الإسبانية مقطع فيديو لمبابي وحكيمي في مدينة مدريد، وبالتحديد في أحد المطاعم الشهيرة بالقرب من مركز العاصمة في وضح النهار.

ربطت وسائل إعلام بين زيارة مبابي إلى مدينة مدريد وانتقاله الوشيك إلى فريق ريال مدريد، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب البالغ 23 عامًا منذ وقت طويل.

شبكة “ESPN” الأمريكية قالت إن مبابي تناول الغداء في مطعم “Leña” الواقع في شارع “Paseo de la Castellana” بالقرب من ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وأشارت إلى أن المسافة بين المطعم وملعب ريال مدريد لا تتجاوز 10 دقائق بالسيارة، ما يزيد احتمالية زيارة مبابي للملعب والالتقاء بأحد مسئولي النادي الملكي.

لكن مبابي -الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا- أزال بعض الشكوك ونشر صورة رفقة حكيمي عبر منصة “انستغرام” وكتب تعليق (OFF) أي أنه يقضي إجازته.

وسائل إعلام فرنسية أكدت أن زيارة مبابي إلى مدريد عبارة عن رحلة سياحية فقط، وأن اللاعب استغل الإجازة الممنوحة من إدارة باريس للتعرف على مدن جديدة.