لوحات فهد الحسن في مهرجان طرف الهدب

جدة ـ البلاد

تواصل وزارة الثقافة جهودها في تفعيل البرار البرامج الفنية الترفيهية ودعم المواهب الفنية في المجالات كافة، ومؤخرا أطلقت الوزارة فعاليات مهرجان طرف الهدب خلال احتفالات موسم العيد، وذلك عبر 6 مناطق فرعية، تقدم كل واحدة منها تجارب أطعمة عالمية، وعروضا ثقافية ترفيهية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية والأجنحة المخصصة للتسوق. من ضمن المشاركين في فعاليات البرنامج الرسام التجريدي فهد بن عبد المحسن الحسن، الذي شارك في الفعاليات عبر عدد من اللوحات في مطل وادي حنيفة في ظهرة البديعة الرياض، وحَكَت اللوحات المعروضة بقصة مختلفة عن الأخرى، بالاعتماد على صور وأشكال مستوحاة من الخيال والفنتازيا. يذكر أن الفعاليات الخاصة بمهرجان طرف الهدب استمرت لمدة 5 أيام، وتضمنت منطقة سواريه المخصصة لتقديم تجارب العشاء الفاخرة، مع عرض مسرحي استعراضي عالمي منوع من عدة ثقافات، إضافة إلى منطقة جورميه بقسميها.