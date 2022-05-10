طريقة عمل سموذي كيك الجزر

كيك الجزر يمكن تحضير مكوناتها المميزة الآن في سموذي لذيذ!
المقادير اللازمة
1 كوب جزر مبشور
1 موزة متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات
1/2 كوب زبادي يوناني بالفانيليا
1/3 كوب حليب
1/3 كوب كريمة خفق
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة كبيرة عسل
1 رشة زنجبيل مطحون
1 رشة جوزة الطيب المطحونة
كريمة مخفوقة للتزيين ( اختياري)
طريقة العمل
يضاف الجزر والموز واللبن الزبادي بالفانيليا والحليب وكريمة الخفق والقرفة والعسل والزنجبيل وجوزة الطيب إلى معالج الطعام ويخفق المزيج حتى يصبح ناعمًا حوالي 30-60 ثانية
إذا كان العصير كثيفًا جدًا أضيفي ما يصل إلى 1/4 كوب من الحليب حتى يتم الوصول إلى القوام المطلوب
قدمي السموذي فورًا مع الكريمة المخفوقة فوقه