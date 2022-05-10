المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سموذي كيك الجزر

نيفين عباسaccess_time9 / شوال / 1443 هـ      10 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كيك الجزر يمكن تحضير مكوناتها المميزة الآن في سموذي لذيذ!

المقادير اللازمة
1 كوب جزر مبشور
1 موزة متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات
1/2 كوب زبادي يوناني بالفانيليا
1/3 كوب حليب
1/3 كوب كريمة خفق
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة كبيرة عسل
1 رشة زنجبيل مطحون
1 رشة جوزة الطيب المطحونة
كريمة مخفوقة للتزيين ( اختياري)

طريقة العمل
يضاف الجزر والموز واللبن الزبادي بالفانيليا والحليب وكريمة الخفق والقرفة والعسل والزنجبيل وجوزة الطيب إلى معالج الطعام ويخفق المزيج حتى يصبح ناعمًا حوالي 30-60 ثانية
إذا كان العصير كثيفًا جدًا أضيفي ما يصل إلى 1/4 كوب من الحليب حتى يتم الوصول إلى القوام المطلوب
قدمي السموذي فورًا مع الكريمة المخفوقة فوقه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *