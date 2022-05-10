طريقة عمل سموذي كيك الجزر

كيك الجزر يمكن تحضير مكوناتها المميزة الآن في سموذي لذيذ!

المقادير اللازمة

1 كوب جزر مبشور

1 موزة متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات

1/2 كوب زبادي يوناني بالفانيليا

1/3 كوب حليب

1/3 كوب كريمة خفق

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 رشة زنجبيل مطحون

1 رشة جوزة الطيب المطحونة

كريمة مخفوقة للتزيين ( اختياري)

طريقة العمل

يضاف الجزر والموز واللبن الزبادي بالفانيليا والحليب وكريمة الخفق والقرفة والعسل والزنجبيل وجوزة الطيب إلى معالج الطعام ويخفق المزيج حتى يصبح ناعمًا حوالي 30-60 ثانية

إذا كان العصير كثيفًا جدًا أضيفي ما يصل إلى 1/4 كوب من الحليب حتى يتم الوصول إلى القوام المطلوب

قدمي السموذي فورًا مع الكريمة المخفوقة فوقه