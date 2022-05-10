المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج المشوي بالطريقة المغربية

نيفين عباسaccess_time9 / شوال / 1443 هـ      10 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المطبخ المغربي عامر بالوصفات المميزة للغاية من بينها تلك الوصفة التي تتبل الدجاج بالزبادي أو الروب

المقادير اللازمة
نصف كوب زبادي يوناني
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ثوم طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف ملعقة صغيرة فلفل حار
4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

طريقة العمل
في طبق اخفقي الزبادي وزيت الزيتون والثوم وملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والفلفل الحار معًا
نضيف الدجاج ونقلبه ونتأكد من تغطيته جيداً
توضع جانباً لتتبل لمدة 30 دقيقة أو تغطى وتوضع في الثلاجة وتتبل لساعات
قومي بتسخين الشواية أو مقلاة الشواء على نار عالية لمدة 5 دقائق تقريبًا ثم دهنها قليلاً
اشوي صدور الدجاج لمدة 4-6 دقائق على كل جانب حتى تنضج
يرتاح الدجاج لمدة 5-10 دقائق قبل تقطيعه وتقديمه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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