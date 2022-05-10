طريقة عمل الدجاج المشوي بالطريقة المغربية

المطبخ المغربي عامر بالوصفات المميزة للغاية من بينها تلك الوصفة التي تتبل الدجاج بالزبادي أو الروب

المقادير اللازمة

نصف كوب زبادي يوناني

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ثوم طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار

4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

طريقة العمل

في طبق اخفقي الزبادي وزيت الزيتون والثوم وملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والفلفل الحار معًا

نضيف الدجاج ونقلبه ونتأكد من تغطيته جيداً

توضع جانباً لتتبل لمدة 30 دقيقة أو تغطى وتوضع في الثلاجة وتتبل لساعات

قومي بتسخين الشواية أو مقلاة الشواء على نار عالية لمدة 5 دقائق تقريبًا ثم دهنها قليلاً

اشوي صدور الدجاج لمدة 4-6 دقائق على كل جانب حتى تنضج

يرتاح الدجاج لمدة 5-10 دقائق قبل تقطيعه وتقديمه