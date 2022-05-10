برعاية فيصل بن سلمان.. “غرفة المدينة” تنظم مؤتمر الأوقاف

المدينة المنورة : البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف , تنظم غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع شركة ثلاث الدولية مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف تحت شعار “الوقف .. تنمية مستدامة” وذلك خلال الفترة من ٢٣-٢٥ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤-٢٦ مايو ٢٠٢٢م بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات ضمن فعاليات أسبوع الأوقاف في المدينة.

ويأتي مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف في وقت هام وحيوي وفق رؤية طموحة تهدف إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع بالإضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع كافة القطاعات.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية “الأوقاف والبيئة التنظيمية، التنمية والاستدامة، التمويل والاستثمار،التحول الرقمي للقطاع الوقفي” ويتضمن كل محور منها عدد من الموضوعات ذات العلاقة يقدمها مجموعة متميزة من المتحدثين بالإضافة إلى أربع أوراق عمل مستقلة وأربع ورش عمل ولقاءات متنوعة بهدف قيادة الحراك العلمي والشراكات الفاعلة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتطور وفق أفضل الممارسات والدراسات والتطبيقية.

كما يضم المؤتمر معرض تشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة من شركات وقفية وجمعيات أهلية ذات إهتمام بالأوقاف وجهات مالية ومقدمي خدمة لدعم القطاع غير الربحي عامة والقطاع الوقفي خاصة.