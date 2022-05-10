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الهيئة السعودية للفضاء وناسا تعززان التعاون في مجالات الفضاء

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1443 هـ      10 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد: متابعات

التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في واشنطن مساء الاثنين بنائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باميلا ميلروي، وذلك ضمن زيارة معالي رئيس المجلس للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الإستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والإستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في تنمية القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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