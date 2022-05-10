“اتحاد القوى وأكاديمية مهد” يحتفيان باليوم العالمي لأطفال ألعاب القوى

الرياض- البلاد
أقام الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالتعاون مع أكاديمية مهد، احتفالًا مميزًا لأطفال ألعاب القوى، وذلك تفعيلًا لليوم العالمي لأطفال ألعاب القوى، التي تبث فاعلياتها عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقد تضمنت الاحتفالية أنشطة مختلفة من رياضة ألعاب القوى” أم الألعاب الأولمبية”؛ كـرمي الرمح، والوثب، والقفر على الحواجز، والجري، وغيرها من منافسات ألعاب القوى المختلفة.
جدير بالذكر أن هذا النوع من المشاركات في هذا اليوم العالمي، يأتي لرفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة عند الأطفال، وحثهم وتحفيزهم على النشاط والحركة، واكتشاف مواهبهم في مختلف أنواع الرياضة عامة، وألعاب القوى خاصة. كما يشجع الأطفال على الحركة والنشاط؛ للمساهمة في إيجاد مجتمع ممارس للرياضة كأحد مرتكزات رؤية المملكة الطموحة 2030.