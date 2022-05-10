الرياضة

“اتحاد القوى وأكاديمية مهد” يحتفيان باليوم العالمي لأطفال ألعاب القوى

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1443 هـ      10 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
أقام الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالتعاون مع أكاديمية مهد، احتفالًا مميزًا لأطفال ألعاب القوى، وذلك تفعيلًا لليوم العالمي لأطفال ألعاب القوى، التي تبث فاعلياتها عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقد تضمنت الاحتفالية أنشطة مختلفة من رياضة ألعاب القوى” أم الألعاب الأولمبية”؛ كـرمي الرمح، والوثب، والقفر على الحواجز، والجري، وغيرها من منافسات ألعاب القوى المختلفة.

جدير بالذكر أن هذا النوع من المشاركات في هذا اليوم العالمي، يأتي لرفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة عند الأطفال، وحثهم وتحفيزهم على النشاط والحركة، واكتشاف مواهبهم في مختلف أنواع الرياضة عامة، وألعاب القوى خاصة. كما يشجع الأطفال على الحركة والنشاط؛ للمساهمة في إيجاد مجتمع ممارس للرياضة كأحد مرتكزات رؤية المملكة الطموحة 2030.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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