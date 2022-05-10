الرياضة أمير الشرقية يهنئ الخليج بفوزه بكأس اليد

الدمام-حمود الزهراني

هنّأ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري، بمناسبة حصولهم على بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه. وأكد سموه، أن هذه المنجزات التي تحققها رياضة المنطقة الشرقية، ثمرة دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله. ودافعاً لمزيدٍ من التطور في الرياضة، وحافزاً لرفع التنافسية بين أندية المنطقة، مشيداً سموه بالجهود التي بذلها الجميع لتحقيق هذه البطولة.