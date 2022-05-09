هولكنبرغ وجوشوا ينافسان في بطولة “إي سكوتر” الكهربائية

الرياض – هاني البشر

دخل سائق الفورمولا 1 الألماني نيكو هولكنبرغ وبطل رياضة الملاكمة البريطاني أنطوني جوشوا على خط بطولة “إي سكوتر” لسباقات السكوتر الكهربائية (eSkootr Championship™) التي ستُطلّ في أوّل سباقٍ رسمي لها من العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف المرحلة الأولى في 13 و14 مايو الحالي.

وتعدّ هذه الخطوة لافتة جداً لهذين الاسمين الشهيرين في عالم الرياضة، وهي تؤكد مدى اهتمام النجوم بأحدث سلسلة سباقات عالمية، والتي تحمل الاثارة التنافسية والقضايا البيئية في آنٍ معاً.

ولهذا السبب أراد هولكنبورغ التواجد بين كوكبة نجوم ونجمات الرياضة الذين يتنافسون في الموسم الأول لهذه البطولة المستحدثة، وذلك عبر فريق “27 أكس” المقترن باسمه بعدما اشتهر سائقاً في سباقات الفئة الأولى لمدة 13 موسماً.

وكان هولكنبورغ من أبرز المشجعين لخطوة انشاء هذه البطولة واهدافها، وخصوصاً بعدما شاهد النمو والتطوّر الذي اصاب قطاع التنقّل عبر الآليات الصغيرة في بلاده الأم المانيا. ولهذا السبب بادر الى دخول البطولة بفريقٍ يساهم بتحقيق ما تصبو اليه السلسلة اي عالم انظف، مدن اكثر سلامة، وطبعاً اتاحة فرصة التسابق للجميع.

ولطالما دفع هولكنبورغ، الذي سيشارك فريقه بثلاثة متسابقين في السباق الافتتاحي، نحو افساح المجال في رياضة المحركات لأكبر قدرٍ من الشبان والشابات، وهو الذي شقّ طريقه من سباقات السيارات الاحادية المقعد مدركاً اهمية تطوير المواهب الشابة ومنحها المساحة لتقديم ما لديها.

وفي هذا الاطار قال البطل الألماني: “أنا متحمس للعب دورٍ جديد بصفتي مالك فريق “27 أكس” وأن أصبح جزءاً من هذه المغامرة الجديدة. بطولة “إي سكوتر” ستكون بالتأكيد أكثر من مجرد سلسلة سباقات نموذجية، وأنا متأكد من أنه لدينا رياضة ممتعة للغاية مع خبراء في رياضة السيارات من ذوي الخبرة. السباق في المدن الحضارية فريد من نوعه وسيشكّل مرحلة رائعة لتطوير تنقّل مستدام وآمن “.

بدوره، سيكون بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة والحائز على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، أنطوني جوشوا، على رأس فريقٍ مؤلف من 3 متسابقين يحمل اسم “258 رايسينغ”، وهو علّق على خطوته قائلاً: “أنا أستمتع حقًا بالمغامرة بالفرص والأعمال، وفي هذه الحالة الرياضات الجديدة. أنا معجب بهذه البطولة وأتطلع إلى رؤيتها تتطوّر بمرور الوقت. آمل حيثما أستطيع إضافة القليل من السحر ومساعدة الفريق والبطولة على تطوير إمكاناتها”.

الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس بطولة “إي سكوتر” خليل بشير قال: “بالنسبة الى نيكو هولكنبورغ، هو مؤمن شغوف بأن رياضة المحركات يجب أن يتمتع بها الجميع، وقد تابع عن كثب eSC أثناء تطويرنا لهذه السلسلة. هو يفهم ما نحاول تحقيقه داخل مضمار السباق وخارجه، وسيكون سفيراً رائعاً لهذه الرياضة واهدافها وحيث نعمل على إحداث التغيير وإلهام جيل جديد. “يسعدنا أن نرحب بفريق “27 أكس” في بطولتنا ولا يسعنا الانتظار لبدء العمل معه”.

واضاف: “كما “يسعدنا أن نرحب بالبطل أنطوني جوشوا، الذي يعدّ مؤيداً كبيراً لرؤية ورسالة eSC ، سواء داخل المضمار أو خارجه. من خلال محادثاتنا كان واضحاً أنه يريد استخدام فريقه للترويج لفوائد السكوتر الكهربائية وللمساعدة في تحسين الوعي حول كيفية استخدامها بطريقة آمنة ومستدامة. إنه مؤمن شغوف بمساعدة المجتمع، وهذا شيء نتفق معه عليه حيث تسعى eSC لضمان حصول الجميع على فرصة لتجربة رياضتنا الجديدة وفي نفس الوقت اكتشاف حلول نقل حضارية جديدة “.