الرياضة

ميسي سفيرا للسياحة السعودية

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1443 هـ       9 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة اليوم الاثنين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات سفيراً للسياحة السعودية.

وكتب وزير السياحة عبر حسابه في تويتر: أرحب اليوم بليونيل ⁧‫ميسي‬⁩ وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ⁧ميسي سفيرا للسياحة السعودية‬⁩.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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