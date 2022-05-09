الرياضة ميسي سفيرا للسياحة السعودية

جدة- البلاد

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة اليوم الاثنين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات سفيراً للسياحة السعودية. وكتب وزير السياحة عبر حسابه في تويتر: أرحب اليوم بليونيل ⁧‫ميسي‬⁩ وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ⁧ميسي سفيرا للسياحة السعودية‬⁩.