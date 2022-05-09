مبابي يصل إلى مدريد!

شوهد نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اليوم الاثنين 9 مايو في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد وفقًا لمقطع فيديو نشرته إذاعة “Cope”.

وقالت الإذاعة الإسبانية المرموقة إن مبابي (23 عامًا) تناول وجبة الغداء في المطعم رفقة زميله في باريس سان جيرمان، المدافع المغربي أشرف حكيمي.

زيارة مبابي إلى مدريد جاءت في وقت تناثرت خلاله الشائعات حول انتقال محتمل إلى فريق ريال مدريد الذي يطارد اللاعب منذ 3 سنوات للتوقيع معه.

ينتهي عقده مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2021-2022 ولا يبدو أن النجم الفرنسي سيجدد عقده، بحسب مصادر إعلامية.

سجّل مبابي 35 هدفًا رفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات، كما قدّم 23 تمريرة حاسمة إلى زملائه من جملة 34 مباراة.